В ДНР сообщили о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории, ранее освобожденные силами Донецкой Народной Республики (ДНР), по последним данным, в результате действий украинских силовиков ранения получили еще 23 человека. Об этом сообщили в четверг, 14 апреля, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в Мариуполе пострадали 14 мужчин от 26 лет до 71 года, а также шесть женщин в возрасте от 19 до 65 лет. В представительстве добавили, что место и обстоятельства ранения еще троих мужчин неизвестны.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1088 человек, в том числе 55 детей.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм.

Накануне сообщалось, что украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Также 13 апреля ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР с применением артиллерийского орудия 152 мм. По данным СЦКК, в населенном пункте Ирмино ранен мужчина 1948 года рождения. Повреждены восемь жилых домов, ясли-сад «Росинка» в Ирмино и один жилой дом в Первомайске.

До этого, 10 апреля, сообщалось, что украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по подконтрольному ЛНР поселку Новоайдар, в результате чего погибла женщина 1991 года рождения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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