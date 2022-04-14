ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

12 апреля сообщалось, что обстрелы Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики ведут практически непрестанно, стреляют из тяжелой артиллерии по территории частного сектора. В результате одного из таких обстрелов местной жительнице Дарье оторвало снарядом часть ноги.

В этот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Мариуполе пострадали семь мирных жителей. При этом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1043 человека, в том числе 54 ребенка.

11 апреля жительница мариупольского микрорайона Восточный рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли. По ее словам, украинская техника заезжала прямо на улицу и открывала огонь в сторону центральной части города.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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