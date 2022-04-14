Прямой эфир
Сюжет:

ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

12 апреля сообщалось, что обстрелы Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики ведут практически непрестанно, стреляют из тяжелой артиллерии по территории частного сектора. В результате одного из таких обстрелов местной жительнице Дарье оторвало снарядом часть ноги.

В этот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Мариуполе пострадали семь мирных жителей. При этом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1043 человека, в том числе 54 ребенка.

11 апреля жительница мариупольского микрорайона Восточный рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли. По ее словам, украинская техника заезжала прямо на улицу и открывала огонь в сторону центральной части города.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022