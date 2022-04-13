Жительнице Ясиноватой оторвало ногу снарядом ВСУ

Обстрелы Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики ведут практически непрестанно, стреляют из тяжелой артиллерии по территории частного сектора. В результате одного из таких обстрелов местной жительнице Дарье оторвало снарядом часть ноги. Об этом 12 апреля она рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

По словам журналиста, пострадавшая девушка всё еще находится в реанимации, однако сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«Я только зашла во двор с матерью, и в огород прилет. У меня полноги. Я как посмотрела, ноги уже не было», — поделилась Дарья.

Она уточнила, что ранение получила, когда шла с матерью к соседке помочь ей по хозяйству. При этом мать девушки получила контузию и осколочные ранения. Глубокие царапины на лице остались от обстрела и у соседа Анатолия, а вот его жена скончалась еще до приезда скорой помощи.

«Слышим — гудит, а женщина с нами была: «Падайте» — и мы упали, кто мог как», — вспоминает мужчина момент падения снаряда.

Достать остатки упавшего боеприпаса сотрудникам МЧС представляется непростой задачей, поскольку снаряд глубоко вошел в землю.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Мариуполе пострадали семь мирных жителей. При этом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1043 человека, в том числе 54 ребенка.

11 апреля жительница мариупольского микрорайона Восточный рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли. По ее словам, украинская техника заезжала прямо на улицу и открывала огонь в сторону центральной части города.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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