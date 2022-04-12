Прямой эфир
Мир
В Кремле отреагировали на сообщения о задержании Медведчука
Мир
Вашингтон передаст артиллерию Киеву
Мир
Джонсон и Байден условились продолжать давление на Россию
Мир
Минобороны РФ сообщило о поражении 38 военных объектов на Украине
Мир
Эрдоган заявил о способности Турции обеспечить прогресс между РФ и Украиной
Мир
Военный получил ранение в результате нарушения режима тишины в Карабахе
Мир
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
Экономика
В отрасли спрогнозировали отсутствие дефицита сантехники в России
Мир
Пентагон призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины
Мир
Стало известно о военно-биологической программе Германии на Украине
Мир
Российский спецназ уничтожил пусковую установку ЗРК С-300 под Киевом
Сюжет:

В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей в Мариуполе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь мирных жителей пострадали в Мариуполе во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Поступила информация о ранении семи мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины — Ред.) на освобожденной ранее территории населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1043 человека, в том числе 54 ребенка.

Ранее в этот день жители Мариуполя рассказали журналистам, в том числе иностранным, о ситуации в городе и об обстрелах со стороны украинских военных.

ВС РФ и силы ДНР, принимающие участие в освобождении города, не раз указывали на катастрофическую гуманитарную ситуацию в городе. При этом украинские националисты не позволяли мирным жителям покинуть город и безопасно эвакуироваться, открывая огонь по беженцам. Местных жителей использовали в качестве живого щита, а огневые позиции ВСУ и группировки националистов обустраивали прямо в жилых домах.

Жительница мариупольского микрорайона Восточный в понедельник, 11 апреля, рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

12 апреля президент РФ Владимир Путин указал, что самая главная задача — защитить жителей Донбасса. Спецоперация идет по плану и все цели будут достигнуты, подчеркнул он.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022