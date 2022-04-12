В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей в Мариуполе

Семь мирных жителей пострадали в Мариуполе во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Поступила информация о ранении семи мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины — Ред.) на освобожденной ранее территории населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1043 человека, в том числе 54 ребенка.

Ранее в этот день жители Мариуполя рассказали журналистам, в том числе иностранным, о ситуации в городе и об обстрелах со стороны украинских военных.

ВС РФ и силы ДНР, принимающие участие в освобождении города, не раз указывали на катастрофическую гуманитарную ситуацию в городе. При этом украинские националисты не позволяли мирным жителям покинуть город и безопасно эвакуироваться, открывая огонь по беженцам. Местных жителей использовали в качестве живого щита, а огневые позиции ВСУ и группировки националистов обустраивали прямо в жилых домах.

Жительница мариупольского микрорайона Восточный в понедельник, 11 апреля, рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

12 апреля президент РФ Владимир Путин указал, что самая главная задача — защитить жителей Донбасса. Спецоперация идет по плану и все цели будут достигнуты, подчеркнул он.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».