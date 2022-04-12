Жители Мариуполя рассказали западным журналистам о зверствах ВСУ

Жители Мариуполя рассказали журналистам, в том числе иностранным, о ситуации в городе и об обстрелах со стороны украинских военных.

По словам одного из местных жителей, ожидавших получения гумпомощи от России, ситуация в городе тяжелая, работы нет, еды тоже. Жительница Мариуполя указала журналистам, что дом ее матери сгорел из-за действий ВСУ. При этом тех, кто пытался тушить пожар, расстреливали снайперы. Жители также рассказали, что украинские военные обращались со стариками, как со скотом, а всех, кто оказался в Мариуполе, власти уже окрестили предателями.

ВС РФ и силы ДНР, принимающие участие в освобождении города, не раз указывали на катастрофическую гуманитарную ситуацию в городе. При этом украинские националисты не позволяли мирным жителям покинуть город и безопасно эвакуироваться, открывая огонь по беженцам. Местных использовали в качестве живого щита, а огневые позиции ВСУ и группировки националистов обустраивали прямо в жилых домах.

Жительница мариупольского микрорайона Восточный в понедельник, 11 апреля, рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

12 апреля президент РФ Владимир Путин указал, что самая главная задача — защитить жителей Донбасса. Спецоперация идет по плану и все цели будут достигнуты, подчеркнул он.

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