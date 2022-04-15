ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 122 мм. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

По данным центра, обстрелы были зафиксированы в 06:00 и 06:15.

В первом случае выпущено шесть снарядов, во втором — пять.

Накануне сообщалось, что в результате атак украинских силовиков ранения получили еще 23 человека в ДНР.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1088 человек, в том числе 55 детей.

14 апреля сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм. Также в четверг ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив 10 ракет из БМ-21 «Град», в результате чего погиб один человек.

Ранее, 13 апреля, украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Также в среду ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР с применением артиллерийского орудия 152 мм. По данным СЦКК, в населенном пункте Ирмино ранен мужчина 1948 года рождения. Повреждены восемь жилых домов, ясли-сад «Росинка» в Ирмино и один жилой дом в Первомайске.

До этого, 10 апреля, сообщалось, что украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по подконтрольному ЛНР поселку Новоайдар, в результате чего погибла женщина 1991 года рождения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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