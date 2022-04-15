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Украинские силовики выпустили восемь снарядов по Горловке в ДНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив восемь снарядов калибром 122 мм. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:50 н.п. Дружба – н.п. Горловка. Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 122 мм. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские военные совершили два обстрела с интервалом в 15 минут. В первом случае выпущено шесть снарядов, во втором — пять.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1088 человек, в том числе 55 детей.

Днем ранее сообщалось, что в результате атак украинских силовиков ранения получили еще 23 человека в ДНР.

14 апреля сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм. Также в четверг ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив 10 ракет из БМ-21 «Град», в результате чего погиб один человек.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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