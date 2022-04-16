Психолог рассказал о причинах пересыпа

Нарушение качества сна влияет не только на физическое, но и на моральное состояние человека. Об этом в субботу, 16 апреля, в беседе с Пятым каналом заявил психолог Эльдар Осипов.

«С позиции психологии пересып — это симптом, который о чем-то говорит: что происходит с человеком, его ментальной средой. Как симптом это расценивается в контексте побега от реальности», — сказал он.

Эксперт отметил, что некоторые психологические подходы обозначают нежелание просыпаться по утрам как «символическую смерть», что выдает в человеке потребность в контроле над своей жизнью и страх его потерять. Бороться с тревогой ему помогают пересыпы, так как во время сна он как бы снимает с себя ответственность за реальность.

По словам Осипова, нежелание вставать с кровати можно также объяснить тем, что человек не ожидает никаких приятных событий от нового дня.

«Результат нагнетания такой тревоги — недовольство своей жизнью. Выявляется на такие довольно глубокие депрессии, невротические состояния, где человек не понимает, что не так, что ему в жизни не нравится, но ему плохо», — заключил он.

12 апреля врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, что недосыпание ухудшает работу мозга, что приводит к ослаблению свойств внимания, памяти и плохому настроению. Он подчеркнул, что взрослому человеку нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

3 апреля российский сомнолог Роман Бузунов предупредил, что постоянное пробуждение ночью или вовсе отсутствие сна являются симптомами опасного психического заболевания. Невозможность заснуть в определенное время и пробуждение посреди ночи могут послужить поводами для беспокойства. Такие симптомы проявляются из-за многих факторов, общему фону которых свойственно влиять на качество сна. Например, это могут быть стресс или тревога, заключил специалист.