Минюст признал Дудя и Шульман иноагентами

Журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман по распоряжению Министерства юстиции РФ включили в список лиц, признанных иностранными агентами. Актуальный реестр СМИ-иноагентов был опубликован на сайте ведомства в пятницу, 15 апреля.

Также список иностранных агентов пополнили: журналисты Карен Шаинян и Кирилл Кругликов, психотерапевт Мария Сабунаева, общественники Регина Дзугкоева и Роман Доброхотов, а также художник-карикатурист Сергей Елкин.

Ранее, 8 апреля, Минюст добавил в реестр Ивана Дремина, более известного как рэпер Face, кандидата юридических наук и бывшего адвоката Марка Фейгина, журналистов Ирину Борухович, Екатерину Маяковскую, Андрея Филимонова и доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрия Дубровского.

5 апреля в число физических лиц — иностранных агентов были включены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев. Отмечалось, что они осуществляют политическую деятельность в интересах Украины.

До этого, 1 апреля, Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова, широко известного на просторах Рунета под прозвищем Маэстро. В тот день список пополнили основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Мурад Мурадов, Ирина Малкова и Виктор Воробьев.

4 марта в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации по защите Донбасса.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».