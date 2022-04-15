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Мэр Старого Оскола сообщил о хлопке в городе

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В Старом Осколе Белгородской области жители услышали хлопок. Об этом 15 апреля сообщил глава города Андрей Чесноков в «Вконтакте».

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«Все дежурные службы выехали. Осмотрели город. Всё в порядке. Причин и оснований для беспокойства нет», — написал он.

С 11 апреля в Белгородской области введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций с украинской стороны. Также «желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

14 апреля в Белгородской области со стороны Украины были обстреляны села Журавлевка и Сподарюшино. В результате есть пострадавшие. В Журавлевке, по данным заместителя губернатора региона Владимира Базарова, повреждены более 20 домов и школа.

После инцидентов в Минобороны России предупредили об усилении ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на совершение украинской стороной любых атак или диверсий на территории России.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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