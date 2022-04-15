Политолог оценил вероятность импичмента Байдену в США

Политолог-американист Малек Дудаков в пятницу, 15 апреля, в беседе с «Известиями» оценил вероятность импичмента президента США Джо Байдена после соответствующих призывов конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Ранее в этот день она призвала объявить американскому лидеру импичмент из-за его рукопожатий с «воздухом».

Как отметил Дудаков, Тейлор Грин — довольно «несистемный» политик в США, так как она республиканка и при этом критикует собственную партию. Кроме того, она уже неоднократно выступала с предложением объявить Байдену импичмент. По мнению американиста, для конгрессвумен это повод оказаться в центре медийного внимания и способ показать своим сторонникам, что она активно борется с Байденом. При этом шансов на реальный импичмент нет, считает специалист.

Однако Дудаков уточнил, что, согласно некоторым опросам, около половины населения Штатов считают, что Байден не способен исполнять свои обязанности.

«Эти моменты были очевидны еще в ходе предвыборной кампании, но тогда, так как все медиа работали на стороне Байдена, это всё замалчивалось. Теперь это проявляется всё чаще и чаще, и смысла замалчивать нет. Шансов на импичмент нет, но нужно понимать, что это ударяет по позициям Байдена и его союзникам в конгрессе. Через полгода выборы в конгресс — республиканцы имеют шанс взять большинство в обеих палатах, и тогда они попробуют устроить реальный импичмент Байдена, но он, скорее всего, будет связан с коррупционными скандалами», — заключил Дудаков.

Конфуз американского лидера произошел в завершение его очередного выступления. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Байден, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста американский лидер замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.

13 апреля Байден также попал в неудобную ситуацию на глазах у публики. Птица нагадила на президента во время выступления в штате Айова. Заметив грязь на своем костюме, он предпочел сделать вид, что ничего не произошло. Во время того же выступления Байден перепутал Украину с Китаем. Американский лидер оговорился, когда рассказывал о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

26 марта президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».