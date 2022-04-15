Генпрокуратуру попросили проверить работу «Роснано» при Чубайсе

Глава «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу компании за прошлое десятилетие, когда ее руководителем был Анатолий Чубайс. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает РБК.

Письмо с просьбой о проверки «Роснано» Куликов отправил генпрокурору Игорю Краснову 24 марта, что подтвердил источник издания. Он же и добавил, что письмо уже зарегистрировано в ведомстве.

В письме Куликова, копия которого есть у РБК, указывается, что за 2010-2020 года объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010-2021 годах — 126 млрд руб. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались государственные гарантии на 108 млрд руб.

В письме также говорится, что в 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании. Из-за этого у компании появились признаки банкротства. Отмечается, что после этого компания изменила учетную политику, что позволило «формально» уменьшить размер обязательств.

«Таким образом, привлеченное с 2016 года дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд руб., а потенциальный ущерб — около 28 млрд руб. в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме», — говорится в письме.

Чубайс возглавлял «Роснано» 12 лет, сначала он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. Также он руководил госкорпорациями «Роснанотех» и «Единая энергетическая система России». 4 декабря 2020 года он был назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина.

25 марта президент подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.