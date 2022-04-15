Немцам дали рекомендации по энергосбережению для «раздражения Путина»

Немцы должны внести вклад в энергосбережение на фоне украинского кризиса. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, его обращение опубликовал 15 апреля журнал Spiegel.

«Как правило, всегда есть возможность сэкономить 10%. Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать его как большой совместный проект, в котором мы все участвуем. Прошу всех сейчас внести свой вклад в энергосбережение», — призвал министр.

Помимо этого, он обратился к работодателям с предложением перевести сотрудников на удаленку с целью экономии энергии.

Хабек также считает хорошей идеей пересесть с машин на поезда и велосипеды: «Это легко для кошелька и раздражает [президента России Владимира] Путина».

Он убежден, что каждый непройденный километр — это вклад в облегчение ухода от поставок энергоресурсов из России.

«Мы также защищаем климат», — полагает министр.

Кроме того, он дал дополнительные рекомендации по ведению быта: «Если вы обогреваете квартиру и вечером задергиваете шторы, вы экономите до 5% энергии, а если вы снизите температуру в помещении на один градус, это составит около 6%. Может быть, это не очень удобно, но от этого никто не замерзнет».

Ранее, 19 марта, министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир заявлял, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина». По мнению германского министра, Россия якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия. Однако животноводы сочли предложение вредным. Людям очень трудно объяснить, что их личный отказ от употребления мяса может помочь в решении конфликта на Украине, полагают они. Кроме того, Союз немецких фермеров прогнозирует значительное увеличение стоимости продуктов питания в Германии.

Он же 1 апреля заявил, что жители Германии могут сэкономить в условиях роста цен, если будут медленнее ездить по автомагистралям и чаще пользоваться альтернативными видами транспорта. Ранее, 20 марта, с той же целью в Конфедерации профсоюзов страны предложили установить ограничители скорости движения на дорогах (100 км/ч на автомагистралях и 30 км/ч в черте города).

12 апреля Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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