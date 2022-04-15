Особый противопожарный режим введут в Ростовской области 28 апреля

В Ростовской области 28 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в правительстве региона.

В период действия режиме в Ростовской области запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Кроме того, запрещено въезжать в леса на автомобилях без искрогасителей. Об этом сообщает RostovGazeta.

В регионе будет усилено патрулирование. Кроме того, возле населенных пунктов проложат противопожарные полосы шириной не менее 10 м. В работах по предотвращению и ликвидации лесных пожаров задействуют свыше 3 тыс. человек и более 1 тыс. единиц спецтехники. В лесах будет действовать 21 лесопожарная станция.

Особый противопожарный режим будет действовать до 16 октября.

Ранее сообщалось, что в Татарстане особый противопожарный режим введут с 25 апреля. Он продлится до 15 мая включительно.