Особый противопожарный режим введут в Татарстане с 25 апреля

С 25 апреля на территории Татарстана начнет действовать особый противопожарный режим. Штрафы для граждан за нарушение правил безопасности будут временно увеличены в два раза.

Подготовку к пожароопасному сезону обсудили за заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Начальник республиканского управления МЧС Рафис Хабибуллин отметил, что во время действия особого противопожарного режима жителям Татарстана следует отказаться от шашлыков. Он напомнил, что в 2021 году складывалась напряженная ситуация с возгораниями, в том числе с горением сухой травы. Об этом пишет InKazan.ru.

Также во время особого режима нельзя разводить костры, сжигать отходы, устраивать пал травы. Противопожарный режим продлится до 15 мая включительно.

В Самарской особый противопожарный режим введут с 15 апреля. В регионе ограничат въезд транспорта в леса, а также выжигание травы.