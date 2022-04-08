Особый противопожарный режим введут в Самарской области с 15 апреля

В Самарской области с 15 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Он завершится 15 октября. На этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

В частности, ограничиваются въезд транспорта и пребывание граждан в лесах, проведение определенных видов работ, в том числе профилактическое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, лесной травы и других горючих лесных материалов.

Патрульные группы будут контролировать территории, подверженные угрозе лесных пожаров, места массового отдыха населения, объекты экономики, садоводческие и дачные объединения, летние оздоровительные лагеря, пишет НИА «Самара».

В 2021 году в период с 15 по 21 апреля в Самарской области был объявлен «желтый» уровень опасности. Причиной стала высокая пожароопасность.