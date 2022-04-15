В СК РФ заявили о тысяче содержащихся в России украинских пленных

Более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих содержатся в России. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по итогам оперативного совещания, которое в Ростове-на-Дону провел председатель СК Александр Бастрыкин.

«Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что среди допрошенных — пять командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

6 апреля в Минобороны заявили, что в России со всеми украинскими пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, для находящихся в плену украинских военных организовано взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста.

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