В Австралии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса XE

Первый случай инфицирования вариантом коронавируса XE зафиксирован в Австралии. Об этом сообщается в отчете минздрава штата Новый Южный Уэльс.

«Это первая последовательность XE, выявленная в Австралии, и этот вариант был обнаружен у недавно вернувшегося из-за границы человека», — говорится в тексте.

7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE. Согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикроном».

Однако, как подчеркнули ученые, еще слишком рано говорить, распространится ли XE так же, как «стелс-Омикрон». Для этого потребуется больше данных.

Ранее, 6 апреля, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что у нового варианта коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании, вряд ли будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости, передает RT.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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