Пострадавшего при обстреле ВСУ ребенка транспортировали в Москву

Ребенка, пострадавшего в результате обстрела боевыми украинскими вертолетами поселка Климово Брянской области, транспортировали в Москву. Об этом 15 апреля сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России», — сказал он журналистам.

Накануне в Минздраве сообщали, что ребенок, а также женщина 1948 года рождения находятся в тяжелом состоянии. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, женщина лишилась ноги. По последним данным, всего в результате обстрела пострадали восемь человек.

Обстрел поселка Климово был совершен 14 апреля. Как рассказали в Следственном комитете РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По данному факту возбужденно уголовное дело.

Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения около жилых 100 домов. Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

В четверг в Белгородской области со стороны Украины также были обстреляны два села — Сподарюшино и Журавлевка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть повреждения жилых домов и социальных объектов. Жители этих населенных пунктов вывезены. По данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в Сподарюшино пострадали два ребенка в возрасте пяти и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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