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Число пострадавших при обстреле поселка под Брянском выросло до восьми

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Число пострадавших в результате обстрела боевыми украинскими вертолетами поселка Климово Брянской области увеличилось до восьми, два человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом 14 апреля сообщил Минздрав РФ.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«По оперативным данным на 18:00, в результате инцидента в поселке Климово Брянской области пострадали восемь человек. Шесть из них госпитализированы. Двое из пострадавших — ребенок 2020 г.р. с проникающим ранением головы и женщина 1948 г.р. — в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.

Состояние четверых пострадавших, в том числе 25-летней беременной девушки, врачи оценивают как средней тяжести. Еще двоим гражданам медицинская помощь оказана амбулаторно.

«В Брянск направлена бригада федерального центра медицины катастроф Минздрава России с детскими нейрохирургами. Для пострадавших организовано проведение телемедицинских консультаций с участием специалистов федеральных центров Минздрава», — добавили в ведомстве.

Об обстреле поселка Климово ранее в этот день сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения жилых домов.

Как позже рассказали в Следственном комитете РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По данному факту возбужденно уголовное дело.

Школы, находящиеся в приграничных с Украиной брянских районах, переведут на дистанционное обучение с 15 апреля.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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