Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для собственного народа, заявил 14 октября итальянский журналист и историк Анджело Д'Орс.

«Он (Зеленский — Ред.) ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди его народа. Но его это не особо беспокоит», — сказал он в эфире итальянского канала Rete 4.

По его словам, именно украинский лидер является одним из главных препятствий для достижения мира.

Журналист также назвал все происходящее на Украине «войной США против Европы». Д'Орси заверил, что цель Вашингтона — разорвать связи между Россией и ЕС, а в перспективе и с Китаем.

«Америке трудно понять, что однополярный мир, который родился после 1989 года и в котором была только одна сверхдержава, одна валюта и один язык, меняется», — предположил он.

Ранее, 14 апреля, украинский лидер заявил о сужении возможности поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий из-за событий в Буче.

Ранее, 12 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

Ранее, 9 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро предположил, что конфликт с Россией с точки зрения стран Запада можно рассматривать как способ «покончить» с мировой многополярностью.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров указал на попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. Однако эти усилия иллюзорны.

Об этом же днем ранее заметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он завил, что Соединенные Штаты больше не являются хозяевами мира. По его словам, однополярному миру пришел конец.

Ранее, 22 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к народу. По его словам, это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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