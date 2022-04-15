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Военные Каспийской флотилии успешно сдали нормативы контрольных стрельб

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На полигоне Аданак в Дагестане военнослужащие ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) успешно сдали нормативы упражнения контрольных стрельб №2 в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что перед выполнением упражнения военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при стрельбе: изготовку к бою, смену огневой позиции, неполную разборку-сборку автомата Калашникова АК-74, снаряжение магазина.

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Как рассказали в пресс-службе, военные вели стрельбу по неподвижным и появляющимся целям со сменой огневой позиции. Также ракетчики выполнили метание учебных гранат из окопа с упора с обязательной сменой огневой позиции, которая производилась после окончания показа цели или ее поражения.

Руководитель стрельб выставлял оценку по количеству поражённых мишеней и точности попаданий, скорости смены огневой позиции. Также на итоговую оценку влияла точность броска учебной гранаты.

«Военнослужащие КФл продемонстрировали высокий уровень подготовки. Более 80% личного состава подразделения получили оценку «отлично», остальные 20% — «хорошо», — говорится в сообщении.

Всего в тренировках было задействовано более 100 военнослужащих Каспийской флотилии.

Ранее, 11 апреля, в пресс-службе Южного военного округа рассказали, как тренируются связисты Каспийской флотилии Военно-морского флота России.

На полигоне Скорпион в Дагестане связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов (ПУС). В рамках учений военнослужащим требовалось наладить устойчивую, закрытую связь между командными пунктами и кораблями, которые выполняют задания на морских полигонах.

8 апреля на полигоне Аданак подразделения берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии провели учения. Военнослужащие тренировались водить транспортно-перегрузочные машины и грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал».

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