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Российские военные из подразделений БРК «Бал» провели учения на полигоне Аданак

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Водители и механики-водители подразделений берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии 8 апреля повысили навыки вождения боевых машин на полигоне Аданак в Республике Дагестан.

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Военнослужащие тренировались водить транспортно-перегрузочные машины и грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал». Условия тренировок разнообразны: военным предстоит отработать управление машинами на дорогах и бездорожье, в различное время суток и при разной погоде. Помимо этого, водители также совершенствуют навыки управления транспортным средством в экстремальных условиях.

Военные должны на специально подготовленной трассе за определенное время, в которое нужно уложиться, выполнить заезд на эстакаду, преодолеть железнодорожный переезд, выполнить маневры на «змейке», подняться и спуститься с горы, преодолеть зараженный участок местности. Особое внимание при выполнении упражнений уделяется слаженности работы водителей и механиков-водителей, а также движению в составе колонны.

По итогам учений все военнослужащие показали отличные результаты, пройдя трассу менее чем за 9 минут каждый.

БРК «Бал» предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья силами береговой обороны. Комплекс оснащён противокорабельными ракетами.

В феврале-марте 2022 года Вооруженные Силы РФ провели масштабные воздушно-морские учения. В тренировках приняли участие подразделения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ.

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