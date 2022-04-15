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Косметолог перечислила привычки для красоты лица и тела

Косметолог Андриянова рассказала, какие ежедневные привычки помогут для сохранения красоты лица и тела
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Врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала «Известиям», какие ежедневные ритуалы нужно проводить для красоты лица и тела.

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По ее словам, с утра необходимо проводить пятиминутный самомассаж лица и тела, после чего принимать контрастный душ с маслом или гелем для душа. Натощак следует выпивать стакан воды комнатной температуры с корицей, куркумой или лимоном. Благодаря этому улучшаются цвет лица, самочувствие и увеличивается запас энергии.

«А если сюда добавить 10 минут йоги или утреннюю пробежку или прогулку (например, с собакой), можно успешно запустить обмен веществ и лимфодренаж. Помните про ежедневное очищение лица с помощью специальных средств: гель, молочко, мусс — это поможет вам очистить лицо и шею от ороговевшего эпителия. Для деликатных зон — веки и губы — применяйте специальные средства: сыворотки для тонкой кожи, бальзам и маску для губ, а также сыворотку для ухода за ресницами и бровями», — рекомендовала Андриянова.

Перед выходом из дома специалист посоветовала нанести на лицо и шею солнцезащитный крем SPF (30-50).

Для того чтобы руки оставались молодыми и ухоженными, ежедневно стоит наносить крем и масло для кутикулы. На локти можно наносить аргановое или кокосовое масло для смягчения кожи.

«Прекрасно устраивать себе раз в неделю день beauty-релакс-процедур — гоммаж (эксфолиация), питательная или очищающая маска для лица и шеи, маска для волос для придания блеска. Не забывайте о самомассаже лица и тела. Не всегда есть возможность посещать массажиста и SPA-терапевта. Массажные щетки и рукавички с добавлением скрабов помогут очистить кожу тела, простимулировать кровообращение, сделать кожу более мягкой и гладкой», — заключила Андриянова.

12 апреля врач-дерматовенеролог Полина Колчева предупредила о необходимости смывать макияж и умывать лицо перед сном, чтобы предотвратить высыпания. Впрочем, слишком часто ухаживать за кожей тоже не стоит, она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания.

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