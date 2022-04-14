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Колумбия заявила о готовности поставлять энергоресурсы странам Запада

Президент Колумбии Иван Дуке: страна готова поставлять энергоресурсы странам Запада
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Колумбия готова импортировать энергоресурсы в западные страны в связи со сбоями поставок, вызванными антироссийскими санкциями. Об этом сообщает в среду, 13 апреля, телеканал CNN со ссылкой на президента страны Ивана Дуке.

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«[Западные страны] точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение? Ответ — да», — отметил колумбийский лидер.

Для достижения этой цели, по словам Дуке, страна готова увеличить добычу нефти и газа, а также водорода и угля. При этом он указал на то, что Колумбия располагает «одним из самых больших ресурсов в мире», однако не пользуется этим.

Колумбия, в частности, увеличит поставки угля в Германию, добавил Дуке.

12 апреля стало известно, что министерство по делам экономики и защиты климата Германии подготовило поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают, что в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление и даже в крайнем случае национализировать энергетические компании. Кроме того, на случай прекращения поставок газа из России Минэкономики Германии планирует создать цифровую платформу, на которой должны будут регистрироваться крупные промышленные компании и фирмы, торгующие газом.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значится запрет на импорт энергоресурсов из РФ.

В тот же день британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. По его данным, «бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит также Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса.

29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Как подчеркнул представитель Кремля, «нет оплаты — нет газа».

28 марта вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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