В ФРГ подготовили законопроект о национализации энергокомпаний

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подготовило поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают, что в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление и даже в крайнем случае национализировать энергетические компании. Об этом сообщила во вторник медиагруппа Funke со ссылкой на проект поправок.

В документе говорится, что Минэкономики может передать фирму — оператора критической энергетической инфраструктуры под внешнее управление, если существует конкретная опасность того, что без него предприятие окажется не в состоянии выполнять свои задачи по обеспечению деятельности в энергосекторе и тем самым возникнет ухудшение ситуации со снабжением.

«В случаях, когда доверительное управление или другое более мягкое средство, например альтернативное приобретение, покажутся недостаточными, может непосредственно последовать национализация», — говорится в документе.

Кроме того, на случай прекращения поставок газа из России Минэкономики Германии планирует создать цифровую платформу, на которой должны будут регистрироваться крупные промышленные компании и фирмы, торгующие газом.

Предполагается, что на основе предоставленной ими информации власти смогут решать, где экономить газ или даже какие предприятия отключать в первую очередь в случае нехватки энергоресурсов. Также поправки предусматривают, что в ситуации энергетического кризиса будет сложнее расторгать соглашения с потребителями.

Ранее, 30 марта, глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкое правительство активизировало чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей из РФ. Он пояснил, что планом предусмотрены три ступени, сейчас же речь идет о первой. В частности, были достигнуты договоренности об альтернативе поставкам из России, Германия якобы располагает соответствующей инфраструктурой.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Как подчеркнул представитель Кремля, «нет оплаты — нет газа».

28 марта Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

За несколько дней до начала спецоперации ситуация в регионе значительно обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию.

Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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