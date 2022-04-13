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Британия расширила санкции в отношении физических и юридических лиц из РФ

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Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины и Узбекистана. 13 апреля документ был размещен на сайте правительства королевства.

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«Руководя компанией «Лукойл», [президент и совладелец компании Вагит] Алекперов продолжает получать выгоду от правительства России и (или) продолжает оказывать ему поддержку», — объясняется в документе включение в список предпринимателя.

Введение санкций обосновали и «стратегическим значением энергетического сектора» для правительства РФ.

В санкционный список Британии, в частности, попали глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, супруга главы МИД России Сергея Лаврова Мария, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин, советник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, вице-президент Газпромбанка Сергей Фурсенко.

МИД Соединенного Королевства указал на то, что рестрикции также были распространены на 178 граждан ДНР и ЛНР.

6 апреля в санкционный список Великобритании были внесены восемь россиян. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения.

В перечень попали гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, гендиректор «Алросы» Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и футболист московского «Локомотива» Борис Ротенберг, владелец контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслав Кантор.

Меры в отношении основателя «Фосагро» Андрея Гурьева и главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона также предполагают запрет на вход в британское воздушное пространство для их частных самолетов и яхт.

3 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву. За день до этого канцелярия премьера подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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