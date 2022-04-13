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Великобритания запретит импорт железа и стали из России с 14 апреля

МИД Великобритании объявил о запрете импорта железа и стали из России с 14 апреля
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Великобритания намерена с 14 апреля ввести запрет на импорт железа и стали из России, а также прекратить поставки продукции некоторых технологических отраслей. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

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«С завтрашнего дня мы запретим импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов», — приводит ее слова пресс-служба ведомства 13 апреля.

Также в среду Великобритания обновила российский санкционный перечень, включив в него 206 физических и юридических лиц из РФ. Под рестрикции подпали ряд бизнесменов, недавно включенных в аналогичный список Европейского союза.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин указал на то, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, уже ударил по Европе и США: в некоторых государствах фиксируется зашкаливающий уровень инфляции.

В частности, 13 апреля стало известно, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года. По данным Национальной статистической службы страны, годовой уровень инфляции в Великобритании в прошлом месяце достиг 7%.

3 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву. За день до этого канцелярия премьера подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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