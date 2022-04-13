В ЦБ предложили рассчитывать ремонт по ОСАГО с учетом цен аналогов запчастей

Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Проект разработан из-за «высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью».

«Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов», — пояснили в Центробанке 13 апреля .

Отмечается, что такое решение даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями. Данное предложение является временной мерой.

11 апреля стало известно, что в Центробанке рассматривают предложения страховых компаний разрешить использование б/у деталей при ремонте по ОСАГО, а также продлить максимальный срок восстановления с 30 до 60 дней и расширить тарифный коридор на 30% в верхней границе и на 10% в нижней.

На следующий день Банк России выступил против использования бывших в употреблении комплектующих при ремонте автомобиля по полису обязательной автогражданки из-за отсутствия их сертификации.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, в свою очередь, что внедрение такой опции могло бы решить вопрос доступности ремонта автомобилей, не представленных в России официально. Вместе с тем без четкого нормирования ситуаций, когда такой ремонт возможен, вводить это условие как обязательное в закон нельзя, отметили в РСА.

Поставки оригинальных запчастей и машин ряда иностранных брендов были приостановлены в начале марта в Россию на фоне проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Речь о Volvo, Scania, MAN, Bosch. Кроме того, производители шин Bridgestone, Continental и Michelin также приостановили работу заводов и поставки в Россию.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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