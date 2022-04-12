Ле Пен сменила лозунг перед вторым туром президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен изменила официальный слоган избирательной кампании после выхода во второй тур выборов. Об этом 12 апреля сообщил телеканал BFM.

Ранее Ле Пен использовала слоган «Женщина — государственный деятель для Франции». Теперь же, по данным телеканала, на агитационных буклетах будет фигурировать подпись «Для всех французов».

Отмечается, что новый слоган соответствует заявлению, с которым Ле Пен выступила после оглашения предварительных результатов первого тура выборов. Как тогда заверила избирателей политик, она готова «стать президентом для всех французов».

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

11 апреля стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней действующий президент Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат президентскую гонку 24 апреля.

Позже люди, недовольные итогами первого тура выборов, вышли на улицы с фаерами и плакатами.