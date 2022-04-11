Французы вышли на акции протеста против итогов первого тура выборов президента

Недовольные итогами первого тура президентских выборов во Франции вышли на улицы с фаерами и плакатами. Им навстречу вышли сотрудники полиции, против которых протестующие в Лионе использовали фейерверки. А в Ренне демонстранты стали возводить баррикады.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля избирательные. Избирательные участки были открыты уже с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

Президент Франции Эммануэль Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах в стране, набрав 27,03%. Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 26,88% голосов. При этом, согласно предыдущим данным по результатам 50%, политик обогнала действующего президента с показателем в 27,5%.

На третьем месте — председатель левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк. У него 19,01%. Он, как и девять проигравших кандидатов, выразили разочарование результатами первого тура. Меланшон также призвал сторонников не голосовать во втором туре за Ле Пен.

Ле Пен пообещала в случае победы во втором туре повысить уровень безопасности граждан и стать «президентом для всех французов». Ранее в этот день политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал ее наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции.