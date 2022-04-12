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В РАН оценили перспективы развития лунной программы в условиях санкций

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Антироссийские санкции, безусловно, будут препятствовать развитию космической отрасли, однако Россия будет стараться купировать их эффект, заявил во вторник, 12 апреля, «Известиям» научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

С прицелом на Луну
Считается, что вскоре большая часть ресурсов, необходимых человечеству, будет добываться из космоса.

Запланированный запуск автоматического аппарата «Луна-25» — первая в истории человечества посадка к полярной области, отметил ученый. Если этот амбициозный проект получится реализовать, можно будет надеяться на следующие запуски — «Луны-26» и «Луны-27».

«Сейчас мы продолжаем исследовать Луну. Но не среднеширотную, а полярную. Эти области интересны тем, что, согласно предварительным экспериментам, под ее поверхностью есть запасы водяного льда. Лунная программа будет стартовать с космодрома Восточный. Это очень символично. Мы надеемся на ее успех и продолжение», — отметил Зеленый.

Российские ученые обсуждают с китайскими коллегами возможности сотрудничества, сообщил он. Пекин уже достиг больших успехов в области исследования Луны.

Антироссийские санкции привели к отмене проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс». Запуск, запланированный на октябрь 2022 года, уже наверняка не состоится, добавил специалист.

«Это большая потеря и для науки, и для людей. Но это решение было принято не нами. И российские, и многие европейские ученые считают этот шаг (отказ совета ЕКА от сотрудничества с Роскосмосом. — «Известия») ошибочным. Но политика в этом случае возобладала над здравым смыслом», — подчеркнул Зеленый.

Ранее в этот день российский президент Владимир Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства Восточного и пообщались с его работниками.

Путин вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Он отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда же сообщалось о необходимости проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

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