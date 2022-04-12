В РАН оценили перспективы развития лунной программы в условиях санкций

Антироссийские санкции, безусловно, будут препятствовать развитию космической отрасли, однако Россия будет стараться купировать их эффект, заявил во вторник, 12 апреля, «Известиям» научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Запланированный запуск автоматического аппарата «Луна-25» — первая в истории человечества посадка к полярной области, отметил ученый. Если этот амбициозный проект получится реализовать, можно будет надеяться на следующие запуски — «Луны-26» и «Луны-27».



«Сейчас мы продолжаем исследовать Луну. Но не среднеширотную, а полярную. Эти области интересны тем, что, согласно предварительным экспериментам, под ее поверхностью есть запасы водяного льда. Лунная программа будет стартовать с космодрома Восточный. Это очень символично. Мы надеемся на ее успех и продолжение», — отметил Зеленый.

Российские ученые обсуждают с китайскими коллегами возможности сотрудничества, сообщил он. Пекин уже достиг больших успехов в области исследования Луны.

Антироссийские санкции привели к отмене проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс». Запуск, запланированный на октябрь 2022 года, уже наверняка не состоится, добавил специалист.

«Это большая потеря и для науки, и для людей. Но это решение было принято не нами. И российские, и многие европейские ученые считают этот шаг (отказ совета ЕКА от сотрудничества с Роскосмосом. — «Известия») ошибочным. Но политика в этом случае возобладала над здравым смыслом», — подчеркнул Зеленый.

Ранее в этот день российский президент Владимир Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства Восточного и пообщались с его работниками.

Путин вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Он отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда же сообщалось о необходимости проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.