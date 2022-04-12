В ГД рассказали о подпадающих под проект о внешнем управлении иностранных фирмах

Внешнее управление может быть введено в отношении иностранного бизнеса, доля которого в собственности превышает 25%, а также если он занимает доминирующее положение на рынке, однако бросил свою деятельность в России. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал «Известиям» автор законопроекта «О внешней администрации по управлению организацией», зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Он [законопроект] служит целям безопасности России, сохранению финансовой стабильности, а также защите интересов как юридических, так и физических лиц. Он направлен на тех иностранных собственников, которые бросили предприятия в России, не передав их управление другим лицам», — пояснил парламентарий.

По словам политика, РФ не опускается до уровня стран, которые просто решили попрать институты с частной собственностью путем отбора или заморозки активов. Россия такого допустить не может, поэтому и создаются правила игры, при которых иностранные активы могут быть переданы внешним управляющим по решению суда.

«У нас нет целей, чтобы это коснулось всех иностранных компаний, многие из которых не попадают под критерии законопроекта. Они просто уходят и освобождают ниши для отечественного бизнеса или дружественного к России», — указал Выборный.

Также политик обратил внимание на то, что законопроектом сохраняется возможность для иностранного бизнеса восстановить свою деятельность на территории страны.

О том, что данный законопроект будет внесен в нижнюю палату российского парламента 12 апреля, стало известно ранее в этот день. Также уточнялось, что в качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» или иная организация, предложенная межведомственной комиссией и согласованная с главой субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как Москва начала операцию по защите Донбасса. О приостановке работы в России в последние недели объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, DHL, ASOS и другие.

9 марта Минэкономразвития России выступило с предложением ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ на фоне ситуации на Украине. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в министерстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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