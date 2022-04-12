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В Госдуму внесут законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом

«Известия»: внешнее управление иностранным бизнесом доверят ВЭБ.РФ
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Законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом 12 апреля будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил «Известиям» источник в аппарате нижней палаты российского парламента, а также подтвердили это в пресс-службе одного из депутатов — авторов документа.

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«В целях защиты национальных интересов РФ, в том числе обеспечения безопасности государства и финансовой стабильности, а также прав и законных интересов организаций, кредиторов, работников и общества, законопроектом предложен механизм назначения внешней администрации по управлению организациями», — говорится в пояснительной записке документа, который имеется в распоряжении «Известий».

В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» или иная организация, предложенная межведомственной комиссией и согласованная с главой субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация.

Уточняется, что внешнее управление может быть назначено по решению суда в отношении организаций, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций.

Законопроект устанавливает критерии, которые говорят о существенном значении организации российской экономики. В их числе производство товаров первой необходимости, естественных монополий. Также речь идет об организациях, являющихся единственными производителями определенных видов продукции.

Кроме того, в документе прописываются основания для назначения внешнего управления: прекращение управления деятельностью организации в нарушение законодательства РФ, перебои (их угроза) снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек, необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей и (или) переориентации зависимых значимых производств.

«Инициировать рассмотрение вопроса о назначении внешней администрации могут руководитель отраслевого федерального органа исполнительной власти или глава субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация. Соответствующее предложение рассматривается межведомственной комиссией при Минэкономразвития России», — указывается в пояснительной записке.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как Москва начала операцию по защите Донбасса. О приостановке работы в России в последние недели объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, DHL, ASOS и другие.

9 марта Минэкономразвития России выступило с предложением ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ на фоне ситуации на Украине. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в министерстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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