В Хорватии указали на безвыходное положение ЕС из-за давления США

Европа может согласиться на введение ограничений на поставки российского газа из-за давления США. Об этом говорится в статье хорватского журналиста Антуна Роша, опубликованной в издании Advance.

Автор статьи считает, что европейские страны оказались в безвыходном положении, поскольку непринятие такого решения в отношении голубого топлива из России будет воспринято как отказ от помощи Украине.

«Европа, конечно, осознает, какую участь ей готовят. Однако она поставлена в практически безвыходную ситуацию. Ведь если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами эгоистично заключает энергетические сделки с Россией», — следует из материала.

По мнению обозревателя, ситуацией может воспользоваться украинский лидер Владимир Зеленский, который обличит европейцев, поскольку ему в данный момент «открыты все трибуны».

«США будут давить на ЕС, чтобы тот ударил по России, по выражению американцев, «еще больнее». Понятно, почему Евросоюз особо не спешит предпринимать меры такого рода, ведь эту «боль» почувствует и сам блок», — сказано в публикации.

Ранее, 11 апреля, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) практически невозможно.

В тот же день в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой обсуждались дальнейшие шаги в связи с ситуацией на Украине, включая санкции против России. В том числе обсуждался вопрос об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа, в котором страны ЕС до сих пор не достигли единства. Согласовать отказ от российских энергоресурсов страны Европы так и не смогли.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 21 марта заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) намерены обсудить возможность отказа от российской нефти на фоне проводимой спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ на это заявление представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если ЕС введет эмбарго на импорт нефти из России, то это решение ударит по всем и серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Известиям», что включение в новые антироссийские санкции нефтяного эмбарго станет для Европы «выстрелом себе в ногу». При этом парламентарий подчеркнул, что такие ограничения не приведут к большим проблемам для российских компаний, поскольку РФ будет поставлять ее в другие страны, в том числе и на Восток.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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