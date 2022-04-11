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ОПЕК предупредила ЕС о невозможности возместить российскую нефть

Генсек ОПЕК Баркиндо: заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно
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Заменить экспорт российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) практически невозможно. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо, чьи слова приводит в понедельник, 11 апреля, агентство Reuters.

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Баркиндо указал на то, что на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены.

«Эти кризисы усугубились, создав крайне нестабильный рынок, Однако я должен отметить, что это нефундаментальные факторы, которые полностью находятся вне контроля ОПЕК», — приводит агентство его слова, сказанные на встрече с официальными лицами ЕС.

По мнению Баркиндо, санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Даже если ОПЕК задействует резервные производственные мощности, чтобы помочь ЕС справиться с кризисом, это не исправит ситуацию.

Ранее в этот день в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой обсуждались дальнейшие шаги в связи с ситуацией на Украине, включая санкции против России. В том числе обсуждался вопрос об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа, в котором страны ЕС до сих пор не достигли единства.

Сейчас на фоне отказа многих европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России цены на нефть находятся в районе отметки $100 за баррель. По оценке ОПЕК, сокращение предложения российской нефти на рынке из-за санкций может превысить 7 млн ​​баррелей в сутки.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проводимую РФ военную операцию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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