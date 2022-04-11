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Корреспондент «Известий» показала обезвреживание брошенного украинского танка

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Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала, как военнослужащие Вооруженных сил РФ обезвреживают украинский танк на трассе «Москва — Симферополь» неподалеку от Херсона.

Украинские военные пытались заблокировать движение по трассе «Москва — Симферополь», бросив свой танк. Внутри машины оставался неизрасходованный боезапас.

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На кадрах видно, как российские саперы эвакуируют подбитую вражескую машину, после чего раскладывают на земле неизрасходованный боезапас и уничтожают его.

9 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, как военные Луганской народной республики (ЛНР) разминируют оставленные Вооруженными силами Украины снаряды. Он показал, как военные обезвреживают снаряды, предназначенные для артиллерии 122 калибра.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия».

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