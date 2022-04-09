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В ЛНР показали, как разминируют брошенные ВСУ снаряды

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В селе Гречишкино в Луганской Народной Республики (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили более 800 снарядов. Сейчас военные разминируют их. На месте событий побывал корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин.

Он показал, как военные разминируют мины, грузят их, чтобы потом передать на передовую бойцам ДНР.

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«Мы находимся в данный момент в освобожденном районе Речишкино, на данном участке местности стояли украинские войска ВСУ, которые вот этими снарядами работали по мирным городам. Соответственно, когда они убегали, они все это оставили, то есть они что успели забрали, в основном снаряды они оставляют. В дальнейшем данные снаряды они могли заминировать, сделать какие-нибудь диверсии», — рассказал начальник дознания, капитан Павел Харьковский.

Харьковский указал, что тут находятся самоходные установки 122 калибра. Также на месте были найдены снаряды на танк, которые могут быть очень опасными. Он отметил, что убегая, ВСУ оставляли некоторых военных на произвол судьбы.

«Я имею в виду подразделения, основная масса ушла, оттянулась, а местами оставляли людей, то есть бросали на произвол судьбы. Естественно, в плен люди попадали, сдавались. Оставляли технику, которую потом забирали ребята, и дальше на ней работают», — сказал он.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия».

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