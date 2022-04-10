Словакия заявила о готовности продать Украине артиллерийские установки

Словакия готова отправить украинским военным самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana, рассказало словацкое издание Pravda в воскресенье, 10 апреля. Сейчас ведутся переговоры двух стран.

«Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155 мм самоходных артиллерийских установок Zuzana», — говорится в сообщении.

«Введение этих комплектов на вооружение для украинцев не станет большой проблемой, так как несколько лет назад Украина закупила у Чехии 26 152 мм самоходных гаубиц DANA M2. Сами комплекты Zuzana представляют собой просто модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную, в том числе по стандартам НАТО», — пишет издание.

Помимо этого, оно отметило, что системами Zuzana и DANA пользуются Грузия, Польша и Чехия.

Также некоторые средства массовой информации Словакии, ссылаясь на министра обороны Ярослава Надя, заявили о продолжении обсуждения возможности поставок Киеву истребителей МиГ-29.

На днях Словакия в буквальном смысле подарила Украине ракетно-зенитный комплекс С-300. 8 апреля премьер-министр республики Эдуард Хегер это подтвердил и отметил, что республика помогает Украине в нынешнее время больше любых других стран.

9 апреля появилась информация о том, что в руках «Известий» оказался документ посольства США на Украине, который свидетельствует о том, что Вашингтон накачивал Киев оружием с октября 2021 года.

Президент США Джо Байден 6 апреля сообщил, что США продолжат поставки Киеву оружия и ресурсов для обороны. По его словам, Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, потому что американские союзники и партнеры снабжают Украину через США. При этом отмечается, что каждый день Киеву идет поток передового вооружения и боеприпасов.

31 марта в НАТО заявили планах поставлять оружие на Украину столько, сколько понадобится.

5 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки оружия Западом на Украину. По ее словам, организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей — это лишь вопрос времени, считает Захарова.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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