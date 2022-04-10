Вирусолог оценил отличие XE-штамма COVID-19 от «Дельты»

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и имммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова академик РАН Виталий Зверев 10 апреля рассказал об отличиях XE-штамма коронавируса от «Дельта»-варианта вируса.

Он отметил, что после появления «Омикрона» часть заболевших легко его перенесла, в том числе и с повторным заболеванием.

«Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от «Дельты», чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал, и все надо начинать сначала», — подчеркнул он в беседе с ТАСС, также напомнив, что коллективный иммунитет в России.

Академик акцентировал внимание на том, что полных данных о продолжительности иммунитета еще нет.

«Есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего», — подвел он итоги.

9 апреля инфекционист Евгений Тимаков опроверг наличие опасных коронавирусных мутаций в настоящее время. Как отметил специалист, в РФ в настоящий момент стабильная ситуация по коронавирусу, и если говорить о новом комбинированном варианте «Омикрона» XE, то у россиян выработался довольно хороший иммунитет к вирусу.

Ранее, 6 апреля, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заверил, что новый штамм коронавирусной инфекции XE, который на днях обнаружили британские ученые, вряд ли будет иметь сверхуникальные свойства. Соответственно, риск вспышки заболеваемости исключен. Он отметил, что ученые выделяют три разных линии, которые образовались в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE, XF. ХЕ — соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2 («стелс-Омикрон»).

Британские ученые выявили новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.

В РФ продолжает проходить масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировано шесть препаратов, которыми могут привиться граждане: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н», вакцина для подростков «Спутник M».

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