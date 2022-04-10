Прямой эфир

Два ребенка погибли от отравления угарным газом под Тамбовом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жертвами отравления угарным газом в селе Большая Сосновка Тамбовской области стали два ребенка. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

«Обнаружены тела 11-месячного и девятилетнего мальчиков. Их 54-летний дедушка, 29-летняя мама, 32-летний дядя и 11-летний брат доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Cогласно предварительной информации, причиной смерти детей стало отравление угарным газом.

Известно, что дом отапливался с помощью печи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Ранее, 4 апреля, трое взрослых и один ребенок отравились угарным газом в Минераловодском городском округе в Ставропольском крае. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022