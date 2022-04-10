Два ребенка погибли от отравления угарным газом под Тамбовом

Жертвами отравления угарным газом в селе Большая Сосновка Тамбовской области стали два ребенка. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

«Обнаружены тела 11-месячного и девятилетнего мальчиков. Их 54-летний дедушка, 29-летняя мама, 32-летний дядя и 11-летний брат доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Cогласно предварительной информации, причиной смерти детей стало отравление угарным газом.

Известно, что дом отапливался с помощью печи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Ранее, 4 апреля, трое взрослых и один ребенок отравились угарным газом в Минераловодском городском округе в Ставропольском крае. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.