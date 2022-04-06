Четыре человека отравились угарным газом в Ставропольском крае

Трое взрослых и один ребенок во вторник, 5 апреля, отравились угарным газом в Минераловодском городском округе в Ставропольском крае.

По нашей информации, пострадавшие были госпитализированы в больницу. Отмечается, что они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Другие подробности произошедшего выясняются.

Ранее, 4 апреля, семья с двумя детьми пострадала в результате отравления угарным газом в Нижегородской области. Инцидент произошел в деревне Овечкино в Борском районе. С отравлением угарным газом в больницу доставили детей шести и 12 лет, а также их 40-летнюю мать.