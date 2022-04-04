Мать и двое детей отравились угарным газом в Нижегородской области

Семья с двумя детьми пострадала в результате отравления угарным газом в Нижегородской области. Медицинская помощь потребовалась матери и двум детям.

Инцидент произошел в деревне Овечкино в Борском районе. По данным следствия, 3 апреля в квартире на третьем этаже дома работали газовые приборы и принудительная вентиляция. Предполагается, что это могло привести к изменению давления в коммуникациях и возникновению обратной тяги. С отравлением угарным газом в больницу доставили детей шести и 12 лет, а также их 40-летнюю мать.

Пострадавшие были госпитализированы, сообщает ИА «НьюсНН». Проверку по факту произошедшего проводят Следственный комитет и прокуратура.

За выходные в Нижегородской области от отравления угарным газом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. 2 апреля в поселке Александровская Слобода медицинская помощь потребовалась 37-летнему мужчине, его 33-летней жене и пятилетнему ребенку. Мальчик был госпитализирован.