Прямой эфир
Мир
Боррель пожелал разрешения конфликта на Украине военным путем
Мир
В ЛНР обвинили ВСУ в подрыве цистерны с азотной кислотной в городе Рубежное
Мир
В МО сообщили об эвакуации за сутки более 26 тыс. человек с Украины и Донбасса
Армия
Россия доставила почти 10 тыс. т гуманитарной помощи на Украину
Мир
В Париже прошел митинг против политики Макрона
Мир
В результате обстрела ВСУ были ранены 13 мирных жителей Мариуполя
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал очевидной причастность ВСУ к трагедии в Краматорске
Мир
В Госдуме призвали к отставке Борреля после его слов об Украине
Культура
Эрмитаж рассказал о задержанных на границе с Финляндией картинах
Мир
Вучич объявил о намерении Сербии закупить у Турции БПЛ Bayraktar
Мир
Зеленский заявил о намерении Великобритании восстанавливать Киев
Сюжет:

ВСУ обстреляли город Ирмино в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли тремя снарядами Ирмино
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрелы по городу Ирмино в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в субботу, 9 апреля, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.10 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Ирмино с применением артиллерийского орудия 152 мм (3 снаряда)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день в городе Рубежное в ЛНР вновь подорвали цистерну с азотной кислотой. По данным Луганского информационного центра, цистерна была подорвана украинскими нацбатами. В агентстве отметили, что город опять заволокло желтым едким дымом.

5 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В народной милиции ЛНР тогда добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022