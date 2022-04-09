ВСУ обстреляли город Ирмино в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрелы по городу Ирмино в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в субботу, 9 апреля, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.10 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Ирмино с применением артиллерийского орудия 152 мм (3 снаряда)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день в городе Рубежное в ЛНР вновь подорвали цистерну с азотной кислотой. По данным Луганского информационного центра, цистерна была подорвана украинскими нацбатами. В агентстве отметили, что город опять заволокло желтым едким дымом.

5 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В народной милиции ЛНР тогда добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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