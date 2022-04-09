На набережной Бейрута появилась композиция из свечей «Zа Россию»

Представители организаций соотечественников в Ливане провели в субботу, 9 апреля, в Бейруте акцию в поддержку России.

В ливанскую столицу из разных районов страны прибыли выпускники российских вузов с семьями. На набережной Рамлет-эль-Бейда участники создали на песке композицию из свечей «Zа Россию».

«Все они посчитали своим долгом таким образом выразить поддержку российской армии, которая проводит спецоперацию на Украине, и осудить поднятую Западом русофобию», — приводит слова одной из инициаторов мероприятия Светланы Сафы ТАСС.

По словам главы ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галины Аббас «в сердцах всех, кто учился в России, живет любовь к этой стране». Она также указала, что Россия ведет борьбу «за мир без нацизма, за избавление человечества от коричневой чумы».

Потомок русских эмигрантов первой волны Стефан Раскатов пришел на акцию соотечественников с георгиевской ленточкой на груди. Он отметил, что «Россия была и останется великой державой и без ее армии не было бы победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне».

С начала марта в Бейруте и других городах Ливана прошло несколько массовых мероприятий ливанской общественности и организаций соотечественников в поддержку спецоперации России.

Ранее, 3 апреля, жители Кипра провели в Пафосе акцию в поддержку РФ. Несколько десятков человек вышли на улицу с поднятыми вверх российскими флагами.

Днем ранее стало известно, что в столице Венесуэлы — Каракасе — прошла акция солидарности с Россией. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и [бывшего лидера Венесуэлы] Уго Чавеса.

28 марта в сирийском городе Джебла прошел концерт в поддержку России. По словам председателя отделения партии БААС в городе Лукмана Баддура, Россия занимается восстановлением баланса в мире и разрушает «империю лжи и зла» — США. Он отметил, что «мир возвращается в двухполярное состояние».

19 марта у здания генконсульства РФ во французском Марселе прошла акция в поддержку спецоперации России и против западных санкций.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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