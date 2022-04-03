Жители Кипра провели акцию в поддержку России

Жители Кипра провели в Пафосе акцию в поддержку РФ. Несколько десятков человек вышли на улицу с поднятыми вверх российскими флагами.

Также участники акции скандировали «Россия, Россия!», включали известные русские песни, включая всем известную «Катюшу». Также люди ходили с плакатами, выражающими поддержку России в проведении спецоперации по защите Донбасса.

Днем ранее стало известно, что в столице Венесуэлы — Каракасе — прошла акция солидарности с Россией. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и [бывшего лидера Венесуэлы] Уго Чавеса.

28 марта в сирийском городе Джебла прошел концерт в поддержку России. По словам председателя отделения партии БААС в городе Лукмана Баддура, Россия занимается восстановлением баланса в мире и разрушает «империю лжи и зла» — США. Он отметил, что «мир возвращается в двухполярное состояние».

19 марта у здания генконсульства РФ во французском Марселе прошла акция в поддержку спецоперации России и против западных санкций.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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