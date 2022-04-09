Вход на могилу Жириновского открыли для посетителей

В субботу, 9 апреля, вход на могилу лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского открылся для посетителей. Корреспондент «Известий» показал на видео, как место погребения политика выглядит сейчас.

Прощание с Жириновским состоялось в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов в Москве. Там образовалась огромная очередь из коллег и друзей политика, которые пришли отдать дань памяти. Некоторые люди прилетели с другого конца России. На траурную церемонию прибыл и президент России Владимир Путин.

Отпевание Жириновского состоялось ранее в этот день в храме Христа Спасителя, панихиду провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время прощального слова он отметил, что Жириновский всегда говорил, что думает, без всяких компромиссов, а также внес важный вклад в политическую жизнь современной России.

Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.

Политика не стало в среду, 6 апреля, в возрасте 75 лет. На протяжении двух месяцев он боролся с «Омикрон»-штаммом коронавируса, в ходе которого легкие Жириновского были поражены на 75%. Последние дни в его состоянии наблюдалась отрицательная динамика. Он находился на аппарате ИВЛ.

В больницу он попал 2 февраля.

9 февраля врачи оценивали его состояние как стабильное.

10 февраля думская фракция ЛДПР заявила, что Жириновский скоро вернется к полноценной, активной работе. В свою очередь в Кремле пожелали скорейшего выздоровления лидеру ЛДПР.

13 февраля центральный аппарат ЛДПР сказал, что сообщения о смерти Жириновского являются слухами и дезинформацией. Там отметили, что злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Жириновский умер.

14 февраля сын политика, бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев впервые прокомментировал состояние своего папы, написав пост в Facebook (принадлежит к организации Meta, признанной в РФ экстремистской): «Только живи!»

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