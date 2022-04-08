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Церемония прощания с Владимиром Жириновским началась в Доме союзов

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В Доме союзов в пятницу, 8 апреля, началась церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, скончавшимся 6 апреля после продолжительной болезни.

Траурная церемония проходит в Колонном зале, перед гробом лежат ордена политика, вокруг стоят траурные венки.

Проститься с Жириновским прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства положил букет цветов на постамент и постоял несколько секунд у гроба.

Возле Дома союзов выстроилась большая очередь из желающих проститься, гражданам разрешено зайти в помещение, чтобы поприсутствовать на церемонии. У здания Госдумы стоят автобусы ЛДПР с портретами Жириновского.

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Отпевание Жириновского состоялось ранее в этот день в храме Христа Спасителя, панихиду провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время прощального слова он отметил, что Жириновский всегда говорил, что думает, без всяких компромиссов, а также внес важный вклад в политическую жизнь современной России.

На поминальную службу пришли родные и близкие Жириновского, коллеги по партии, парламентарии и другие государственные деятели. У храма стояло много людей с цветами, все они пришли проститься с председателем политсилы.

Ожидается, что церемония в Колонном зале завершится в 13:00 мск. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля его доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом, врачи диагностировали обширное поражение легких — 75%.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства.

Либерально-демократическую партию Советского Союза, основанную Жириновским и Владимиром Богачевым, Минюст СССР зарегистрировал 12 апреля 1991 года. Впоследствии в 1992 году политсила была переименована в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год Жириновский занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году Жириновский получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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