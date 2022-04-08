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Отпевание Жириновского началось в храме Христа Спасителя

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Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского началось в пятницу, 8 апреля, в храме Христа Спасителя. Политик скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.

Проводит панихиду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На поминальной службе присутствуют родные и близкие Жириновского, а также коллеги по партии, в частности, Василий Власов, Борис Чернышов и Борис Пайкин. Также на церемонию пришли парламентарии и другие государственные деятели.

У входа в храм стоит много людей, все они пришли проститься с председателем политсилы.

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После панихиды в Колонном зале Дома союзов состоится церемония прощания с Жириновским, после чего политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля его госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом, врачи диагностировали обширное поражение легких — 75%.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства.

Либерально-демократическую партию Советского Союза, основанную Жириновским и Владимиром Богачевым, Минюст СССР зарегистрировал 12 апреля 1991 года. Впоследствии в 1992 году политсила была переименована в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год Жириновский занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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