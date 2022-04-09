Бывший пленник ВСУ рассказал об иностранцах в рядах украинских солдат

Сбежавший из украинского плена уроженец Луганской Народной Республики (ЛНР) Руслан Дзюба в интервью «Известиям» рассказал, что среди тех, кто держал его в неволе, были и иностранцы.

По его словам, это было понятно по их речи и форме, которую они носили.

«Я так понял, что там были прибалты, потому что они то на русском, то на иностранном языках говорили. Речь у них была медленная. Я на железной дороге работал до этого, часто встречался с коллегами из других стран», — отметил он.

Кроме того, те военные, которые находились на базе Вооруженных сил Украины (ВСУ), где содержали Руслана, прекрасно разговаривали на английском языке, но с прибалтийским акцентом.

«На английском они хорошо разговаривали. Но когда они приезжали, нас закрывали так, чтобы нам вообще ничего видно не было. Иностранцы на этой базе точно находились, но недолго», — пояснил бывший пленник.

Как подчеркнул собеседник, те, кто держал его в плену, отличались формой: у одних она была черного цвета, у других — песочного.

«Я так понял, что в песочной форме — националисты. Потому что, если вот тут было «Айдар» (показывает на запястье левой руки), а потом они снимали вот эти вот (показывает на плечо). Я так понял, что это нацисты были. А те, что в черной форме были, позже (когда уже освободился из плена. — Ред.) узнал, что это были полицейские. Они нас и охраняли — в черной форме», — заметил Дзюба.

Он вспоминает, что военные приезжали по два человека и находились на базе ВСУ недолго.

«Мы их только периодически видели на территории, когда нас по одному человеку заставляли ящики таскать. А так по территории не ходили. И когда были в лесу, мы там копали траншею, они тащили куда-то солдата украинской армии», — поделился Руслан.

Как указал бывший пленный, из его тюремщиков на русском говорили только украинцы.

«А вот те, которые приезжали в зеленых футболках, накачанные — у них польский акцент. Точно не украинский язык», — обратил внимание он.

Дзюба также отметил, что теперь, когда смотрит новости по телевизору, узнает песочную форму, которую видел в плену: это форма солдат НАТО.

Также Дзюба рассказал, что попавших в рабство людей практически не кормили, лишь иногда могли кинуть мерзлые овощи — морковь или картошку — и какие-то объедки.

Руслан попал в плен, когда ехал на день рождения своей мамы в августе 2021 года. На границе его ударили по голове, а после он очнулся в неотапливаемом боксе в Сумской области. Руслан провел в неволе полгода. В начале марта, когда пленных в очередной раз вывели «на работу», им удалось сбежать. Люди пошли по железнодорожным путям в сторону России. Сейчас спасшийся из рабства находится у знакомой в Ивановской области.

До этого, 5 марта, офицер ЛНР при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал о пребывании в украинском плену в течение 143 дней. Его удалось освободить из СИЗО Старобельска усилиями народной милиции ЛНР после освобождения города.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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